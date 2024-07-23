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Şırnak'ta Devrilen Sondaj Kulesi Altında Hayatını Kaybeden Mühendis Manisa'da Toprağa Verildi

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Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında kalarak hayatını kaybeden petrol mühendisi Mehmet İrfan Güler, Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde toprağa verildi. Güler'in cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Manisa Valisi Enver Ünlü ve diğer yetkililer katıldı.

ŞIRNAK'ta, Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda, devrilen sondaj kulesinin altında kalıp hayatını kaybeden mühendis Mehmet İrfan Güler (27), ailesinin yaşadığı Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde toprağa verildi.

Olay, önceki gün 10.30 sıralarında Gabar Dağı'ndaki 27 Nolu Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda meydana geldi. Kule şasesi altında bulunan beton zeminin çökmesi ile petrol sondaj kulesi devrildi, 3 kişi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, TPİC ve TPAO uzmanları ile jandarma ekipleri sevk edildi. 2 işçi yaralı olarak kurtarılırken, mühendis Mehmet İrfan Güler ise hayatını kaybetti.

Bekar olan Mühendis Güler'in cenazesi, dün bölgeye giden ailesine teslim edildi. Güler için bugün memleketi Manisa'nın Gölmarmara ilçesindeki tarihi Halime Hatun Camii'nde öğlen cenaze töreni düzenlendi. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, mühendis Mehmet İrfan Güler'in babası İbrahim Güler, kardeşi Şükrü Güler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Güler'in cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Aslen Şanlıurfalı olan ve ailesi Manisa'da yaşayan petrol mühendisi Mehmet İrfan Güler'in, geçen yıl haziran ayında TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'ne atandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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