G7 Zirvesi'nin ilk gününde ülke liderleri aile fotoğrafı çektirdi - Haberler

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G7 Zirvesi'nin ilk gününde ülke liderleri aile fotoğrafı çektirdi

AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Toplu fotoğraf çekiminden detaylar Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ilk gününde, katılımcı ülke liderleri aile fotoğrafı çekimine iştirak etti.

Toplu fotoğraf çekiminden detaylar Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ilk gününde, katılımcı ülke liderleri aile fotoğrafı çekimine iştirak etti.

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Togo Cumhuriyeti Bavyera Almanya Güncel Haberler

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