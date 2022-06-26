G7 Zirvesi'nin ilk gününde ülke liderleri aile fotoğrafı çektirdi
AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Toplu fotoğraf çekiminden detaylar Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ilk gününde, katılımcı ülke liderleri aile fotoğrafı çekimine iştirak etti.
Toplu fotoğraf çekiminden detaylar Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ilk gününde, katılımcı ülke liderleri aile fotoğrafı çekimine iştirak etti.
AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel