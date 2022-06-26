G7 Zirvesi'nin ilk gününde ülke liderleri aile fotoğrafı çektirdi Toplu fotoğraf çekiminden detaylar Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ilk gününde, katılımcı ülke liderleri aile fotoğrafı çekimine iştirak etti. Toplu fotoğraf çekiminden detaylar Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ilk gününde, katılımcı ülke liderleri aile fotoğrafı çekimine iştirak etti. AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel Togo Cumhuriyeti Bavyera Almanya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› G7 Zirvesi'nin ilk gününde ülke liderleri aile fotoğrafı çektirdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.