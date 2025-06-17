G7 Zirvesi'nde İki Ülke Arasındaki Çatışmalara Dikkat Çekildi

( ANKARA ) – İsrail ile İran arasındaki çatışmalar beşinci gününe girerken, ABD Başkanı Donald Trump Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı ve İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'daki G7 Zirvesi'nden ayrılırken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi. Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Fransa'nın reklam peşindeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada'daki G7 Zirvesi'nden D.C'ye 'ateşkes' üzerinde çalışmak için döndüğümü yanlış şekilde söyledi. Yanlış. Şu anda neden Washington'a gittiğim hakkında hiçbir fikri yok, ama bu kesinlikle bir ateşkesle ilgili değil. Ondan çok daha büyük bir şey. Bilerek mi bilmeyerek mi bilmiyorum ama Emmanuel her zaman yanlış anlıyor. Takipte kalın" ifadesini kullandı.

Macron ise zirve sırasında yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail ile İran arasında bir ateşkes teklifinde bulunduğunu ve daha geniş çaplı görüşmeleri başlatmayı amaçladığını söylemişti. "ABD bir ateşkesi başarırsa bu çok iyi bir şey olur, Fransa bunu destekleyecek ve bunu diliyoruz" dedi.

ABD medyasında Trump'ın kendi ekibine İranlı yetkililerle mümkün olan en kısa sürede görüşme ayarlanması talimatı verdiği de ifade ediliyor. Ancak ABD Başkanı, Tahran'daki 10 milyon sivilin güvenliğini gerekçe göstererek İran'a başkenti tahliye etme çağrısında da bulunmuştıı. G7 liderleri toplantının ardından Ortadoğu'daki krizin çözümüne yönelik çağrıda bulundu.

Çatışmadaki son gelişmeler şu şekilde:

İran'ın saldırıları: Sabahın erken saatlerinde İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı. İsrail ordusu, füze savunma sistemlerinin aktif olduğunu açıkladı.

İsrail'in saldırıları: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son saldırılarda üst düzey İranlı askeri yetkililer ve bilim insanlarının öldürüldüğünü ve İran'ın nükleer programının "çok uzun bir süreliğine geriye itildiğini" söyledi. Dün ise İsrail, İran'ın füze altyapısını ve savaş uçaklarını hedef aldı.

Medya hedef alındı: İsrail, İran devlet televizyonu IRINN'in stüdyosunu vurdu. Haber editörü Nima Recabpur ve idari personel Masume Azimi saldırıda hayatını kaybetti. Bunun üzerine İran, iki İsrail televizyon kanalına genel merkezlerini tahliye etme çağrısı yaptı.

Can kayıpları artıyor: Çatışmaların başlamasından bu yana Batı medyasında yer alan verilere göre İran'da en az 224, İsrail'de ise 24 kişi hayatını kaybetti.

Hedefte İran lideri mi var ? Netanyahu, ABD merkezli ABC News'e verdiği demeçte İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alma olasılığını dışlamadıklarını ifade etti. Saldırıların İran'da yönetim değişikliğine yol açabileceğini de söyledi. Ancak ABD medyasına konuşan ABD'li yetkililer Trump'ın İsrail'in Hamaney'i öldürme planını reddettiğini ifade ediyor.