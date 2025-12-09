Futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheliden 20 kişi tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden 38'i gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilmesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak ve Ahmet Okatan, Konyasporlu futbolcu Alassane Ndao, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya tutuklandı.

'HER İKİ TAKIM İÇİN DE 1 PUAN YETERLİYDİ, ŞUT ÇEKİLMEMESİ OLAĞAN AKIŞINA UYGUN'

Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu savcılık ifadesinde, "Ben Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulüp Başkanıyım. Halen de bu görevim devam etmektedir. Tarafıma sorduğunuz üzere TFF 2. Lig Beyaz grupta 28 Nisan 2024 tarihinde Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankaraspor-Nazilli Belediyespor erkek futbol takımları arasında oynanan futbol müsabakası olduğu dönemde de kulüp başkanıydım. Bizim bir üst lige yükselmek için 1 puana ihtiyacımız vardı. Nazillispor'un ise ligden düşmemek yani küme düşmemek için 1 puana ihtiyacı vardı. Dolayısıyla her iki takım için de 1 puan yeterliydi. Bundan dolayı maçta herhangi bir şut çekilmemesi hayatın olağan akışına uygundur. Yine bahis şirketlerinin maçı bahis oynanmasına kapatmaları hayatın olağan akışına uygundur, zira tüm dünyada böyle olmaktadır" ifadelerini kullandı.

'BERABERE KALDIĞIMIZ İÇİN SUÇLANIYORUZ'

Şahin Kaya'nın dijital materyallerinde; maçtan önce 'Zonguldak teşvik gönderecekmiş, acilen görüşmemiz lazım' şeklinde ve maçtan sonra 'Her yerde konuşuyorsun, ben maçı bağlayacağım' içerikli mesajlaşmalar bulunduğu, kulübüne yasa dışı bahis oynandığını gösteren kupon görsellerinin tespit edildiği, 'Tumbet' adlı bahis sitesinde 08 Ekim 2024 tarihli Nazilli-Soma maçına ilişkin kuponun Kaya'ya gönderildiği, maçın 5-1 Soma lehine sonuçlandığı ve maçtan 2 gün önce Ankaraspor başkanına konum bilgisi gönderildiğinin konusunun sorulması üzerine Katipoğlu, "Tarafıma sormuş olduğunuz sorunun benimle ilgisi yoktur zaten. Şahin Kaya'nın dijitallerinde geçmiştir. Şahin Kaya'nın görüşmesine ilişkindir. Bu görüşmeyi yahut mesajlaşmayı benimle yapmamıştır ve kiminle yaptığını bilmiyorum. Şahin Kaya ile görüşmem de kulüp başkanı olduğu ve onları Ankara'da ağırlamak içindir. Zaten futboldaki prosedür de bu şekildedir. Ankaraspor-Nazilli Spor arasında oynanan maça ilişkin Zonguldakspor tarafından bize teşvik gönderilmemiştir. Zaten gönderilmiş olsaydı ve biz yapmış olsaydık Zonguldakspor kümede kalırdı. Zonguldakspor bizim oynadığımız maç neticesinde küme düşmüştür. Dolayısıyla teşvik almamız hayatın olağan akışına aykırıdır. Yani netice itibarıyla biz berabere kaldığımız için suçlanıyoruz, eğer yenseydik de Zonguldakspor bize teşvik gönderdi diye suçlanacaktık. Bu, abesle iştigal bir durumdur" dedi.