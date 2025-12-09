Haberler

"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanan Yandaş'ın para transferleri savcılığın sevk yazısında

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında savcılığın hazırladığı sevk yazısında, tutuklanan şüpheli Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın tutuklanan şüpheli Ersen Dikmen'e yasal bahis için yaptığı para transferleri yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanması istenen bazı şüpheliler hakkındaki sevk yazısına ulaşıldı.

Yazıda, tutuklanan Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen'e Aralık 2021 ve Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira para transferi yaptığı belirtildi.

Şüpheli Dikmen'in Yandaş'tan gelen tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği aktarılan yazıda, Dikmen'in şüpheli Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 974 lira gönderdiği ifade edildi.

Sevk yazısında Dikmen'in şüpheli Yandaş'dan para transferi almaya başladığı Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu belirtildi.

Sevk yazısında Yandaş'ın dijital materyal incelemesine ilişkin "Şüpheli Mert Hakan Yandaş'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği, böylelikle şüpheli Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu değerlendirilmiştir."

Şüpheli Ersen Dikmen'in dijital materyallerinde yapılan incelemelerde ise Yandaş ile olan para transferlerine ait bilgilendirme mesajları ile WhatsApp grubu içerisinde bahis oynanmasına ilişkin çok sayıda mesaj ve kupon görseli olduğunun tespit edildiği belirtilen yazıda, Dikmen'in Yandaş'ın oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bireysel anlamda bahis yapmasına aracılık ederek müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Savcılığın sevk yazısında, Boluspor'da aktif futbolcu olan şüpheli Ensar Bilir'in "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde üyeliği bulunduğu, Boluspor'da oynadığı dönemde, 2022 ve 2024 tarihlerinde İstanbulspor-Boluspor maçlarında "rakip takım kazanır" oynadığı, Boluspor- Bandırmaspor maçına berabere, Keçiörengücü-Boluspor ve Boluspor-Gençlerbirliği "2,5 alt", Boluspor-İstanbulspor maçına ise "2,5 üst" şeklinde bahis oynadığı kaydedildi.

4 yasa dışı bahis sitesine erişim yaptığına dair web geçmişinin tespit edildiği belirtilen yazıda, Bilir'in ifadesinde yasa dışı bahis sitelerine üyeliğinin bulunmadığını, 3 kez bahis işleminin olduğunu ve 18 kişilik geniş kadrosunda yer aldığı herhangi bir maçına bahis oynamadığını söylediği anlatıldı.

Şüpheli Oktay Aydin'in "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu belirtilen yazıda, şüphelinin kupon yaptığı tarihlerde Vanspor takımında sözleşmesinin olduğu, Kırşehir Belediyespor-Vanspor FK maçına, kendi takımı kazanır ve toplam "2,5 üst" olur şeklinde bahis oynadığı belirtildi.

Sevk yazısında şüpheli Aydin'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde web geçmişinde 2 yasa dışı bahis sitesine erişim yaptığının tespit edildiği, Vanspor oyuncusu olduğu dönemde kendi takımına kupon yaptığına dair konuşma içerikleri olduğu kaydedildi.

Şüpheli Yücel Gürol'un "Bilyoner" isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, Adana Demirspor futbol takımında futbol oynadığı dönemde Adana Demirspor'un maçlarına bahis oynadığı ifade edilen yazıda, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde yasa dışı bahis sitesine ait kupon resimleri, yine bu siteden kendi takımına kupon yaptığına dair görseller tespit edildiği aktarıldı.

Fatih Karagümrük AŞ'de aktif futbolcu olan tutuklanan şüpheli Kerem Yusuf Sirkeci'nin Nesine sitesinde üyelik kaydının bulunduğu dile getirilen yazıda, ekim 2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük AŞ maçına 1,5 üstü atar, 2021 tarihinde oynanan Samsunspor-Fatih Karagümrük AŞ maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadığı belirtildi.

Yazıda, "Nesine" isimli yasal bahis sitesine üyeliği bulunan Pendikspor'da aktif futbolcu olan tutuklu şüpheli Emircan Çiçek'in de takımda bulunduğu dönemde Pendikspor-Amedspor karşılaşması ile Erzurumspor-Pendikspor maçında "rakip takım kazanır" şekilde bahis yaptığı ifade edildi.

Şüpheli Çiçek'in ifadesinde, kullandığı banka hesabının annesi adına olduğunu, dijital abonelik ödemeleri ve Papara üzerinden para transferleri yaptığını, daha önce bir yasa dışı bahis sitesine üye olduğunu, sözleşmeli olduğu Pendikspor maçlarına bahis oynayıp oynamadığını hatırlamadığını, kuponların düşük meblağlı ve zevk amaçlı olduğunu, 18 yaşını yeni doldurduğunu ve suç olduğunu bilmediğini söylediği anlatılan yazıda, bahis verilerinin 18 yaşını doldurduktan sonraki tarihlere ait olması nedeniyle Çiçek'in ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

