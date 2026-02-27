Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda bahis-şike" olarak bilinen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve tutuklanan şüpheliler hakkındaki iddianamelerin tamamlandığı ve her zanlı hakkında görevli mahkemede ayrı ayrı dava açıldığı bildirildi.

ARALARINDA METEHAN BALTACI VE MERT HAKAN YANDAŞ DA VAR

Soruşturma kapsamında hakkında iddianame hazırlanan şüpheliler arasında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular Metehan Baltacı ile Mert Hakan Yandaş da da yer aldı.

İKİ FUTBOLCU İÇİN DE 13 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, 23 yaşındaki Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 31 yaşındaki Yandaş için ise "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası istendi. Her iki İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

DİĞER ŞÜPHELİLER

Öte yandan hakkında iddianamede hazırlanan diğer 32 şüpheli için de her iki suç yönünden aynı hapis cezaları talep edildi. Söz konusu şüpheliler şu şekilde: Hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram ve Baran Karaman; futbolcular Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Bartu Kaya, İzzet Furkan Malak, Yunus Emre Tekoğul, Faruk Can Genç, Kadir Kaan Yurdakul, Orkun Özdemir, Alassane Ndao, Abdurrahman Bayram, Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Eyüpcan Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, Mert Aktaş, İsmail Karakaş, Tufan Kelleci ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi Buğra Cem İmamoğulları ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen

