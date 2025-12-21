Haberler

Silahlı kavgada ölen futbolcu toprağa verildi

Silahlı kavgada ölen futbolcu toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla ağır yaralanan Sultanbeyli Belediyespor'un futbolcusu Uğurcan Bekçi, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada tabancayla öldürülen Sultanbeyli Belediyespor'un futbolcusu Uğurcan Bekçi (27) son yolculuğuna uğurlandı. Bekçi'nin tabutunun üzerine daha önce top koşturduğu Kocaelispor ve 24 Erzincanspor forma ve atkısı konuldu.

Olay, 17 Aralık'ta İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Uğurcan Bekçi, Emre Kaan Bölek (27) ve İbrahim Aracı (31) ile bir grup arasında iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sultanbeyli Belediyespor takımında top koşturan Uğurcan Bekçi ile Bölek ve Aracı tabancayla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tartışma sırasında tabancayla ateş açanların Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan olduğu tespit edildi. Şüpheliler, suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanırken, üzerinden 21 tabanca mermisi çıkan A.C.G. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. A.C.G. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kasığından yaralanan Uğurcan Bekçi, tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, dün öğle saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan Bekçi'nin cenazesi, İzmit ilçesindeki Yeşilova Merkez Camisi'ne getirildi. Cenazeye, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, Bekçi'nin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Bekçi'nin tabutunun üzerine bir dönem sözleşme imzaladığı Kocaelispor ve 3 sezon formasını giydiği 24 Erzincanspor'un forma ve atkısı konuldu. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bekçi'nin cenazesi, Yeşilova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler

Otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 9 ölü

Eğlence mekanına gece yarısı silahlı saldırı: 9 ölü
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Forkliftin altında kalan işçi öldü

Çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
title