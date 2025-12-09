Haberler

Futbolda Bahis Soruşturması... Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın da Aralarında Olduğu 20 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Futbolda düzenlenen bahis ve şike soruşturması kapsamında 20 kişi tutuklandı. Aralarında ünlü futbolcuların ve eski kulüp başkanlarının bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alınırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(ANKARA) -Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında aralarında Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ve eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın da bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Üst klasman hakemi Zorbay Küçük dahil 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bahis ve şike soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyet işlemleri tamamlandı. Aralarında futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı, eski kulüp başkanı Murat Sancak ve futbolcu Alassane Ndao'nun da bulunduğu 29 kişi, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Yapılan sorguların ardından 20 şüpheli tutuklanırken, hakem Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı ise kaldırıldı.

Tutuklanan isimlerin listesi

1-Emrah Çelik

2-Yunus Emre Tekoğul

3-Metehan Baltacı

4-İzzet Furkan Malak

5-Bartu Kaya

6-Murat Sancak

7-Orkun Özdemir

8-Kadir Kaan Yurdakul

9-Faruk Can Genç

10-Alessane Ndao

11-Mert Hakan Yandaş

12-Ersen Dikmen

13-Kerem Yusuf Sirkeci

14-Emircan Çiçek

15-Ahmet Okatan

16-Gürhan Sünmez

17-Mehmet Emin Katipoğlu

18-Volkan Erten

19-Şahin Kaya

20-Ümit Kaya

Adli kontrol kararı verilenler

1- Ahmet Abdullah Çakmak

2- Eren Karadağ

3-Uğur Adem Gezer

4-Arda Türken

5-Muhammed Furkan Özhan

6-Yusuf Özdemir

7-Ensar Bilir

8-Oktay Aydin

9-Yücel Gürol

Kaynak: ANKA / Güncel
500
