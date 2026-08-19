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Furkan Vakfı'na operasyon: Kurucu başkan Kuytul ve eşi gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Kurucu başkan Kuytul ve eşi gözaltında
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Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında destekçilerle polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

ADANA'da Furkan Vakfı'na yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ile çok sayıda kişinin evine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Kuytul'un evinin çevresinde çevik kuvvet ve özel harekat timleriyle önlemi alındı. Evin çevresine gelip, slogan atan Kuytul'un destekçileriyle polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma çıktı. Evde yapılan aramanın ardından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul ile çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

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