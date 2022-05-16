Furkan ile Mine, 'Titanik pozu' vermek isterlerken denize düşmüş (2) - Haberler

KOCAELİ (DHA) - OLAYDAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmit'te denize düşüp hayatını kaybeden Furkan Çiftçi ile vatandaşlar tarafından kurtarılan kız arkadaşı Mine Dinar'ın iskelede otururken görüntüleri oraya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde iskeleye gelen arkadaşların, balık tutmak için eşyalarını dizdiği ve Furkan Çiftçi'nin yan tarafta bulunan bir tekneden ödünç tabure aldığı görüldü.