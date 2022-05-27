Fulya'da Bir Evde 3 Kişi Ölü Bulundu: Saldırgan 2 Kişiyi Öldürüp İntihar Etti - Haberler

İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya semtinde bir evde biri kadın 3 ceset bulundu. Emniyet'in açıklamasına göre; eski kız arkadaşını ve birlikte yaşadığı ileri sürülen kişiyi öldüren saldırgan daha sonra intihar etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu sabah 07.00 sıralarında Şişli Fulya'daki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, söz konusu adreste B.V. (27) isimli genç bir kadın ile Y.S.B. (34) ve Ö.A. (29) isimli kişileri ölü buldu. Yapılan ilk incelemelere göre, Y.S.B. isimli saldırgan, önce eski sevgilisi B.V. adlı genç kadını silahla vurdu. Y.S.B ardından eski kız arkadaşıyla birlikte yaşadığı iddia edilen Ö.A.'yı vurup intihar etti.

KAYMAKAMLIK: İNTİHAR NOTU BULUNDU

Şişli Kaymakamlığı da olaylı ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şişli Kaymakamlığı'nın açıklaması şöyle:

"Bugün sabah saat 07.00 sıralarında Fulya Mahallemizde tabanca ile açılan ateş sonucu "kasten öldürme ve intihar" olayı meydana gelmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan ilk tespitlerde; şüpheli Y.S.B. adlı şahsın; B.V. isimli kadın ve Ö.A. adlı şahsı silahla ateş etmek suretiyle öldürdüğü ve daha sonra aynı silahla intihar ettiği anlaşılmıştır. Olay yerinde (1) adet tabanca ve muhtelif sayıda kovan ile şüpheli şahsın üzerinde konuyla ilgili olduğu değerlendirilen 'intihar notu' elde edilmiştir. Başlatılan tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."