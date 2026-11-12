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Fuji Dağı'nda kaybolduğu bildirilen Çinli turist için arama başlatıldı

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Fuji Dağı'nda kaybolduğu bildirilen Çinli turist için arama başlatıldı
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Japonya'nın orta kesimindeki Fuji Dağı'na tırmanmak üzere pazar sabahı tek başına yola çıkan 20'li yaşlarındaki Çinli turistin kaybolduğu ve hayatının tehlikede olabileceği bildirildi. Japon polisi ve itfaiye ekiplerinin salı sabahı başlattığı aramada turiste henüz ulaşılamadı.

TOKYO, 12 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın orta kesiminde bulunan Fuji Dağı'nda 20'li yaşlarında Çinli bir turistin kaybolduğu ve hayatının tehlikede olabileceği bildirildi.

Asahi TV'nin bildirdiğine göre, pazar sabahı Fuji Dağı'na tırmanmak üzere tek başına yola çıkan turistin arkadaşlarıyla irtibatı bir süre sonra kesildi. Japon polisi, itfaiye ekipleri ve diğer yetkililer salı sabahı arama çalışması başlattı ancak turiste henüz ulaşılamadı.

Japonya'daki Çin Büyükelçiliği Xinhua'ya yaptığı açıklamada, turistin ailesinin oğullarını aramak için Japonya'ya gitmeyi planladığını ve büyükelçiliğin aileye yardım sağladığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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