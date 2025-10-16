Fuhuş Suçlarından Aranan Şahıs Yakalandı

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, 'fuhşa aracılık', 'kadına karşı kasten yaralama' ve 'fuhşa teşvik' suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan L.O. (45), polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.O., tutuklandı.

Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, 'fuhşa aracılık', 'kadına karşı kasten yaralama' ve 'fuhşa teşvik' suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan L.O.'nun saklandığı ev belirlendi. Dün operasyon yapan ekipler, L.O.'yu yakaladı. Gözaltına alınan L.O. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede bugün tutuklandı.