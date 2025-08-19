Fuhşa Teşvik Suçundan Aranan Şahıs Yaylada Yakalandı

KONYA'nın Taşkent ilçesinde, hakkında 'Fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak' suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ali Rıza Zümrüt, 1700 rakımlı bir tepedeki yaylada çobanlık yaparken yakalandı.

Taşkent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hakkında 'Fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak' suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası olan Ali Rıza Zümrüt'ün yakalanması için 4 kişilik özel ekip kurdu. Ekiplerin yaptığı çalışmada, Zümrüt'ün yakalanmamak için evinden 140 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Gökağaç mevkisinde tepede henüz inşaatı devam eden başkasına ait bir yayla evinde saklandığı, geçimini sağlamak içinde çobanlık yaptığını tespit etti. Korunma amacıyla da 2 çoban köpeği besleyen Ali Rıza Zümrüt, polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan Zümrüt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.