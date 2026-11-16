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Fugaku'nun işletim sistemine yetkisiz erişim sağlandı, faaliyetleri askıya alındı

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RIKEN, Japon süper bilgisayarı Fugaku'nun işletim sistemine yetkisiz erişim sağlandığını ve kullanıcı verilerinin sızmış olabileceği endişesini açıkladı. Kurum, erişimin ne zaman gerçekleştiğini araştırırken Fugaku'nun faaliyetlerinin askıya alındığını bildirdi.

Japon üretimi süper bilgisayar "Fugaku"ya "izinsiz erişim" sağlandığı belirtildi.

Kyodo News'un haberine göre, bilgisayarı işleten Rikagaku Araştırma Enstitüsü (RIKEN) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"Fugaku"nun işletim sistemine yetkisiz erişim sağlandığı belirtilen açıklamada, kullanıcı verilerinin sızmış olabileceğinden endişe edildiği kaydedildi.

Açıklamada, izinsiz erişimin ne zaman gerçekleştiğinin araştırıldığı bildirilirken, "Fugaku" faaliyetlerinin de askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Japoncada "varlıklı zirve" anlamına gelen "Fugaku" 2021'de, saniyede 440 katrilyondan fazla işlem yapma hızıyla TOP500 listesinde dünyanın en hızlı bilgisayarı seçilmişti.

Kaynak: AA
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