Bae'de Hava Savunma Müdahalesi Sonrası Petrol Bölgesinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fuceyre Emirliği'nde hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonrası düşen parçalar petrol bölgesinde yangına sebep oldu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

DUBAİ, 9 Mart (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğu kıyısındaki Fuceyre Emirliği'nde hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonucu düşen parçalar petrol bölgesinde yangına yol açtı.

Pazartesi günü yaptıkları açıklamada acil durum ekiplerinin yangına müdahale ettiğini kaydeden emirlik yetkilileri, olayda herhangi bir yaralanma bildirilmediğini belirtti.

Halka doğrulanmamış bilgileri yaymama ve sadece resmi kaynaklardan gelen bilgilere güvenme tavsiyesinde bulunan yetkililer, yeni gelişmeler hakkında bilgilendirme yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
