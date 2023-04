FUAT OKTAY, ANKARA'DA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Oktay, 'Ankaralılar Buluşması' kapsamında Sincan ilçesini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Oktay, "Ankara Kalesi gibi sağlam, Ankara kadar gözükara, yiğit, mert kardeşlerim! Gazi şehir Ankara'nın; vatanına, bayrağına daima sahip çıkan vakur insanları! Sizleri gönülden selamlıyorum! 'Biz bu millete sevdalıyız, Ankara'ya sevdalıyız' diyerek, bu aşkla durmadan çalışan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her birinize en kalbi selamlarını iletiyorum. Gönül rotamızın yegane durağı, Başkent Ankara'da siz kıymetli hemşerilerimle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Değerli Kardeşlerim, Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm illerimizi, ülkemizin her bir köşesini geliştiriyor; hizmetlerle donatıyoruz. Elbirliğiyle, iş birliğiyle, güç birliğiyle ' Türkiye Yüzyılını' inşa ediyor; ' Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Mega projelerle ülkemizi bir uçtan bir uca kalkındırmaya devam ediyoruz. Tüm çalışmalarımızın merkezinde ise Gazi Başkent Ankara var" dedi.

'ANKARA'YA 21 YILDA 604 MİLYAR 559 MİLYON TL YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

21 yılda Ankara'ya büyük yatırımlar yapıldığını bildiren Oktay, "Ankara; milli mücadelenin karargah şehri, 100 yıllık istiklal ve istikbal mücadelemizin üssü, milli iradenin tecelli kenti, ticarette lojistiğin, üretimde yerli ve milliliğin, tarımda verimliliğin merkezi ve artık Ankara, ' Türkiye Yüzyılının başkenti ve lokomotif şehri haline geliyor. 81 ilimiz gibi Ankara için de en iyisini, en güzelini, en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Doğru adımlarla yola devam ediyoruz. Son 21 yılda Ankara'mıza toplam 604 milyar 559 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Daha geçtiğimiz haftalarda kilit bir nokta olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı, Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle hizmete açtık. Ankara'mız şu anda Türkiye'nin en fazla ihracat yapan beşinci şehri. 13 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Ankara sanayi alanında tarih yazıyor. Çiftçilerimize 5.5 milyar liralık tarımsal destek sağladık. TOKİ eli ile Ankara'mıza toplam 105 bin 568 konut kazandırdık. Türkiye'nin en büyük konut, iş yeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma töreni de biliyorsunuz burada; Sincan'da gerçekleşmişti. 'İlk evim, ilk iş yerim' projesi kapsamında, sadece Sincan'a toplam 6 bin 426 konut daha kazandıracağız. Ankaralının talebi neyse, ihtiyacı, derdi neyse biz de o talebi yerine getireceğiz, o ihtiyacı gidereceğiz, o derde derman olacağız inşallah. Milletimizin her bir ferdini destekleyeceğiz" ifadelerinde bulundu.

'AİLE KORUMA KALKANI PROGRAMI BAŞLATACAĞIZ'

Gençlere ve kadınlara yönelik desteklerin ve projelerin devam edeceğini aktaran Oktay, "Gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni hayata geçireceğiz. Böylece hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviye altına düşmemesi temin edilecek. Aile Koruma Kalkanı Programı başlatacağız. Ev hanımlarının emekliliğine destek vereceğiz ve her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacağız. Kaynağı, kendi ürettiğimiz doğal gaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak 'Aile ve Gençlik Bankası' kuracağız. Gençlerimize eğitim, istihdam, evlilik ve çocuk bakımı gibi her alanda maddi katkılar vereceğiz. İşte bu taahhütlerimizin yerine getirilmesi, bu iradenin sürmesi için önümüzde 14 Mayıs seçimleri gibi önemli bir dönemeç var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte, 85 milyon omuz omuza, Türkiye Yüzyılına doğru ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

'TÜM DÜNYA İÇİN ADALET, VİCDAN, HAKKANİYET DİYECEĞİZ'

Oktay konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı olarak bizler ülkemizi mega yatırımlarla şahlandırırken; muhalefet her işi çıkmaza sürüklemenin, sürüncemede bırakmanın kavgasını veriyor. Unutmayın, önünüze iki sandık gelecek. Biri Cumhurbaşkanlığı için, biri milletvekilliği için. Birinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine mührü vuracaksınız. Diğer sandıkta AK Parti'ye mührü vuracaksınız. Cumhuriyet'in ilk asrında yedi düvele had bildiren bu millet, 'Türkiye Yüzyılında yedili koalisyona had bildirecektir. 14 Mayıs'ta, er meydanına, sandığa bu ruhla gideceğiz değerli kardeşlerim. Milletimizin desteğiyle, bu kirli ittifakı 14 Mayıs'ta sandığa gömeceğiz. Dünya beşten büyüktür diyeceğiz. Tüm dünya için adalet, vicdan, hakkaniyet diyeceğiz. Hep birlikte ülkemizin kaderini kendi haline bırakmayacağız. Bu duygularla 'Türkiye Yüzyılı'na girerken, güçlü Türkiye, güçlü Ankara diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz." (DHA)