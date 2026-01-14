Fuad Başar'ın 50. sanat yılına ithafen hazırlanan "Fuadname" sergisi sanatseverlerle buluştu

Başakşehir Belediyesi tarafından hat ve ebru sanatının usta isimlerinden Fuad Başar'ın 50. sanat yılına ithafen hazırlanan "Fuadname" sergisi açıldı.

Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galeri'de izleyicilerle buluşan "Fuadname Hat ve Ebru Sergisi", sanatçı Başar'ın 50 yıllık sanat yolculuğunu merkeze alırken, aynı sanat geleneği içerisinde yetişmiş ve üretimlerini sürdüren farklı sanatçıların eserlerini de bir araya getiriyor.

Sergi, hat ve ebru sanatının disiplin, denge ve estetik anlayışını, usta-çırak ilişkisi ve kuşaktan kuşağa aktarılan sanat hafızası çerçevesinde ele alıyor.

Açılışta konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başar'ın sadece sanat üretmediğini, birçok sanatçı da yetiştirdiğini belirterek, "Aslında kıymetli olan kısım da bu. Kendisi gerçek bir hoca ve daha güzeli de 50 senelik kocaman bir sanat ömrü var. Rabb'im ondan razı olsun. İnşallah yeni öğrencilerle de ülkemize, milletimize sanatı sevdirmeye devam etsin." dedi.

Kartoğlu, Başakşehir gibi çok güzel ilçeler kurulabileceğine ama içinde sanat olmazsa bir estetiğin olmayacağına dikkati çekerek, ilçenin her yerinde bundan sonra da sanatın tüm disiplinlerini yaşatacaklarını ve ramazan ayında da Şehir Sanat Galeri'de sergilerin devam edeceğini söyledi.

"Sanatta olgunluk diye bir şey yok"

Fuad Başar ise böyle bir sergi düzenlenmesinden dolayı Başakşehir Belediyesine, katılımcı sanatçılara teşekkür ederek, "Biz millet olarak 'sahib-i seyf ü kalem'iz. Osmanlı sultanları için kullanılan bu tabirin birer taşıyıcılarıyız. Şimdi kalem erbabıyız. Allah korusun ülkemize bir şey olduğunda kılıç erbabı olmayı da biliriz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerinin hocası olmadığını, yetişmelerine sadece hizmette bulunduğunu söyleyen Başar, şunları kaydetti:

"Halen de onların hizmetçisiyim. Sanatta 'oldum' diye de bir kavram tanımıyorum. Sanatta olgunluk diye bir şey yok. Çünkü sanatın sonu yok. Örnek insanlar sınıfına katılmak için sanatla uğraşın, asla benlik davası gütmeyin. Bizim bugünlere gelmemizde tabii çeşitli kişilerin, kuruluşların çok büyük emekleri var. El ele, omuz omuza Mevla'ya hesabı verdik, bugünlere gelindi. Özellikle ebruya ilk başladığımız günlerde Mustafa Düzgünman'a götürdüğüm benim ilk öğrencim olan ve silsilemizin devamlılığını sağlayan Tülay Taslacıoğlu'na verdiği emeklerinden dolayı teşekkürü bir borç bilirim. 30, 40, 50 yıldır adlarını sayamayacağım samimi bir şekilde sanatı öğrenen ve öğretmeye çalışan kardeşlerimiz de oldu. Hepsinden Allah razı olsun."

Serginin açılışında Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz, IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ve Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği de konuştu.

Açılışın ardından sanatçı Fuad Başar ve Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Dr. Savaş Çevik moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirdi.

Küratörlüğünü Şükran Aydın'ın üstlendiği sergi, 25 Şubat'a kadar açık olacak.