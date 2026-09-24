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FSO raporuna göre İsviçre'de bu yaz sıcak dalgaları 600'den fazla ölüme yol açtı

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İsviçre Federal İstatistik Ofisi (FSO), bu yaz yaşanan sıcak hava dalgalarının ülkede 600'den fazla ölüme neden olduğunu açıkladı. Rapora göre kayıplar haziran-eylül arasında yaşandı; haziran sonundaki ilk sıcak dalgası en ölümcül oldu ve 65 yaş altı kişiler de etkilendi.

İsviçre Federal İstatistik Ofisi (FSO), İsviçre'de bu yaz görülen sıcak hava dalgaları nedeniyle 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

FSO, haftalık ölüm rakamlarına ilişkin raporunu açıkladı.

Raporda, sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başladığı 1864'ten bu yana en sıcak geçen yaz mevsimin bu sene yaşandığı ve bunun şiddetli etkilerinin görüldüğü kaydedildi.

"Bu yaz yaşanan sıcak hava dalgaları İsviçre'de yaklaşık 600'den fazla ölüme neden oldu." ifadeleri kullanılan raporda, kayıpların haziran-eylül aylarında yaşandığına işaret edildi.

Raporda, haziranın sonunda yaşanan ilk sıcak hava dalgasının en ölümcülü olduğu vurgulanırken 65 yaş altı kişilerin de bundan etkilendiği belirtildi.

İkinci sıcak hava dalgası sırasında 65 yaş altı kişilerin ölüm sayısının normalden önemli ölçüde daha fazla olduğuna raporda yer verildi.

Kaynak: AA
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