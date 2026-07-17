10. Yılında 15 Temmuz Paneli FSMVÜ'de

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) tarafından "10. Yılında 15 Temmuz : İrade Bizim, Zafer Bizim" başlıklı panel, konferans ve sergi programı düzenlendi.

Üniversitenin Ayasofya Yerleşkesi Ayasofya Medresesi'nde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek, aradan geçen 10 yılın, 15 Temmuz'un anlamını daha da belirgin hale getirdiğini ifade etti.

Şimşek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle sadece devlet kurumlarının hedef alınmadığını, Türkiye'nin bağımsız geleceği, milletin kaderine yön verme iradesi ve devletin karar alma kabiliyetinin hedef alındığını dile getirdi.

Türk milletinin tarihinden aldığı güçle darbe girişimine geçit vermediğini vurgulayan Şimşek, İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye, Milli Mücadele'den 15 Temmuz'a uzanan tarihi çizginin Türk milletinin istiklalini koruma iradesinin hiçbir zaman zayıflamadığını gösterdiğini söyledi.

Şimşek, "Tarih bize gösteriyor ki Türkiye'yi hedef alan yöntemler değişmektedir, kimi zaman cephede, kimi zaman ekonomiyle, kimi zaman diplomasiyle, kimi zaman terör örgütleri ve darbe girişimleri üzerinden yürütülmektedir. Değişmeyen ise milletimizin duruşu ve bağımsız yaşama iradesidir. 15 Temmuz'u sadece darbe girişimi olarak değerlendirmek eksik kalır. Bu hadise, küresel güç mücadelelerinin, vekalet savaşlarının, bölgesel hesapların Türkiye üzerinde nasıl baskı oluşturduğunu da göstermiştir." dedi.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlarda ortaya konulan iradenin, bugün de milletin birliğinin en güçlü teminatı olduğunu belirten Şimşek, vatanı, bayrağı, ezanı ve devleti uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle anıp, gazilere sağlık diledi.

Program oturumlarla sürüyor

Konuşmanın ardından FSMVÜ'den Prof. Dr. Turan Gökçe başkanlığında, FSMVÜ'den Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Milli Savunma Üniversitesinden Prof. Dr. Hüseyin Alptekin ve İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Turgay Yerlikaya'nın konuşmacı olduğu "Hafıza, Medya ve Siyaset" başlıklı birinci oturum düzenlendi.

İlk oturumun ardından program, FSMVÜ'den Prof. Dr. Saadetdin Herdem moderatörlüğünde, FSMVÜ'den Doç. Dr. Bilal Bağış, İstanbul Medipol Üniversitesinden Doç. Dr. Faik Tanrıkulu ve Boğaziçi Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Ebubekir Koç'un konuşacağı "Ekonomi, Diplomasi ve Milli Savunma Stratejisi" başlıklı ikinci oturumla devam edecek.

Daha sonra eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "15 Temmuz: Milli Birlik ve İnançla Kazanılan Zafer" başlıklı konferansının ardından program, "En Uzun Gece ve Ertesi Gün" sergisinin açılışıyla sona erecek.