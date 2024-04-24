FSM Köprüsü'nde Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ankara istikametinde seyreden kamyonla otomobil çarpıştı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
FSM Köprüsü'nde Ankara istikametinde seyreden 34 TT 8239 plakalı kamyonla, 34 CBR 991 plakalı otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sırasında araçlarda bulunan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle köprü üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan kamyon ve otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.