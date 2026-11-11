FSB Kaliningrad'da Polonya için casusluk iddiasıyla 2 kişinin tutuklandığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kaliningrad bölgesinde Polonya istihbaratı için casusluk yaptıkları iddiasıyla 2 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, Kaliningrad'da Polonya istihbarat servislerine bağlı casusluk ağının tespit edildiği belirtildi.

Polonya istihbaratı için çalıştıkları iddia edilen 2 şüphelinin, Rus askeri personeli ve askeri tesisler ile bölgedeki sosyoekonomik durum ve göç politikalarına ilişkin bilgi toplayarak Polonya'ya aktardıkları öne sürüldü.

Şüpheliler hakkında casusluk suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı ve bu kişilerin mahkeme kararıyla tutuklandıkları kaydedildi.

Polonya istihbaratıyla temas kurdukları belirlenen 7 Polonya vatandaşı ve 3 Rusya vatandaşına??????? da resmi uyarıda bulunulduğu, Polonya vatandaşlarının Rusya'ya girişlerinin uzun süreli yasaklandığı aktarıldı.

Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad bölgesi, Polonya ve Litvanya ile sınır komşusu konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA