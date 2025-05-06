Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Trendyol GO'nun çoğunluk hisseleri satıldı

E-ticarette dev satış! Yeni sahibi dikkat çekiyor

Friedrich Merz, Federal Meclis'te Başbakan Seçilemedi

Friedrich Merz, Federal Meclis'te Başbakan Seçilemedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Meclis'teki ilk tur oylamada yeterli oy almayarak başbakan olamadı. İkinci tur oylama için hazırlıklar sürüyor.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan ilk tur oylamada yeterli oyu alamayarak başbakan seçilemedi.

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan mecliste yapılan gizli oylamada, Merz, ilk turda oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310'unun oyunu aldı.

Oylamada 307 "hayır" oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Başbakan seçilmek için gerekli olan 316 "evet" oyuna ulaşamayan Merz'in ilk turda seçilemediğinin açıklanmasının ardından, Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara verdi.

Almanya tarihinde ilk kez bir başbakan adayı, genel seçimlerin ve başarılı geçen koalisyon müzakerelerinin ardından Federal Meclis'te yapılan oylamanın ilk turunda başbakan olarak seçilememiş oldu.

Alman Anayasasında başbakanlık seçimini düzenleyen 63. madde, bir adayın seçilememesi halinde, Federal Meclisin, oylamadan sonraki 14 gün içinde üyelerinin yarısından bir fazlasıyla tekrar seçim yapabilmesini öngörüyor.

Ancak parti kaynakları cuma günü ikinci tur oylama yapılması için çaba sarf edildiğini ifade ediyor.

İkinci turda seçilebileceği izlenimi oluşması durumunda Merz, tekrar aday gösterilebilir.

"Merz'i tekrar aday göstereceğiz"

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı Jens Spahn, CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Merz'i ikinci tur seçimler için tekrar aday göstereceğini söyledi.

İkinci tur seçimlerinin yapılmasına SPD ile birlikte karar verdiklerini belirten Spahn, ikinci tur seçimin yerel saat ile 15.15'te yapılacağını belirtti.

"Tüm Avrupa, belki tüm dünya bu ikinci turu izliyor. CDU/CSU meclis grubu Friedrich Merz'in arkasında." ifadesini kullanan Spahn, herkese bu özel sorumluluğun bilincinde olunması çağrısında bulunduğunu kaydetti.

SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil de, Ukrayna'daki savaşa, ülkedeki ekonomik duruma ve toplumdaki kutuplaşmaya dikkati çekerek, Almanya'da istikrarlı bir hükümetin kurulmasının önemli olduğunu belirtti.

Bunun için Merz'i başbakan olarak aday gösterdiklerini, ancak ilk turda başarılı olunmadığını aktaran Klingbeil, CDU/CSU, SPD, Yeşiller ve Sol Parti ile bugün ikinci tur seçim yapılması için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Klingbeil, Merz'in ülkenin başbakanı olması için ikinci turda gerekli çoğunluğu alacağına inandığını kaydetti.

23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşan CDU/CSU partileri ve SPD'nin mecliste toplam 328 sandalyesi bulunuyor.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.