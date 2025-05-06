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Friedrich Merz, Almanya'da Başbakanlık Oylamasında Yeterli Oy Alamadı

Friedrich Merz, Almanya'da Başbakanlık Oylamasında Yeterli Oy Alamadı
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Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Meclis'teki başbakanlık oylamasında yeterli oyu alarak seçilemedi. İlk turda 310 oyla kaybeden Merz, yeniden aday olma şansı bulabilir.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan ilk tur oylamada yeterli oyu alamayarak başbakan seçilemedi.

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan mecliste yapılan gizli oylamada, Merz, ilk turda oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310'unun oyunu aldı.

Oylamada 307 "hayır" oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Başbakan seçilmek için gerekli olan 316 "evet" oyuna ulaşamayan Merz'in ilk turda seçilemediğinin açıklanmasının ardından, Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara verdi.???????

Almanya tarihinde ilk kez bir başbakan adayı, genel seçimlerin ve başarılı geçen koalisyon müzakerelerinin ardından Federal Meclis'te yapılan oylamanın ilk turunda başbakan olarak seçilememiş oldu.

Alman Anayasasında başbakanlık seçimini düzenleyen 63. madde, bir adayın seçilememesi halinde, Federal Meclis, oylamadan sonraki 14 gün içinde üyelerinin yarısından bir fazlasıyla tekrar seçim yapabilmesini öngörüyor.

Ancak parti kaynakları cuma günü ikinci tur oylama yapılması için çaba sarf edildiğini ifade ediyor.

İkinci turda seçilebileceği izlenimi oluşması durumunda Merz, tekrar aday gösterilebilir.

23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) mecliste toplam 328 sandalyesi bulunuyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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