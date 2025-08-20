Freni Boşalan Traktörün Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti
Burdur'un Yeşilova ilçesinde, freni boşalan traktörün altında kalan 73 yaşındaki Şekibe K. hayatını kaybetti. Olay sırasında traktörün arkasında bulunan kadın, traktör hareket edince kaza geçirdi.
Alanköy'de Hüseyin K. 15 LD 348 plakalı traktörle yem indirdiği esnada traktörün freni boşalıp, geriye doğru hareket etti.
Bu sırada traktörün arkasında bulunan eşi Şekibe K.(73) traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrollerde Şekibe K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.