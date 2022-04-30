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Freni boşalan TIR'ın 4 araca çarpması kamerada

Demirören Haber Ajansı - Fatih Yılmaz - Güncel
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Freni boşalan TIR'ın 4 araca çarpması kamerada

TOKAT'ta freni boşalan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptıktan sonra devrilerek alev aldı.

SİVAS (DHA) - TOKAT'ta freni boşalan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptıktan sonra devrilerek alev aldı. 3 kişinin yalandığı kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

? Kaza, 22.00 sıralarında Geyras Mahallesi Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat'a seyir halinde olan Ahmet Demir yönetimindeki 27 U 8698 plakalı fındık kabuğu yüklü TIR, yokuş aşağı inerken kavşakta duramadı. Kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptıktan sonra kavşaktan diğer yöne geçen TIR, park halindeki bir otomobile çarptı. Önünde sürüklediği araçla birlikte şehir içi minibüslerinin park durağında devrildi. Alev alan TIR'ın sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, TIR'ın kupasında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Kazada TIR'ın sürüklediği hafif ticari araçta bulunan biri kadın iki kişi ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansa kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü aracın freninin boşaldığını söyledi. Kaza anı şehir içi minibüslerinin park durağındaki güvenlik kamarasına yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tokat, Sivas, Kaza, Güncel, Haberler

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