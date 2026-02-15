Haberler

Alanya'da freni boşalan TIR, 2 otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde freni boşalan bir TIR'ın iki otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde freni boşalan TIR'ın 2 otomobile çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Şimşek (61) idaresindeki 07 CFZ 814 plakalı TIR, freninin tutmaması sonucu karşı yönden gelen Ömer Demir (23) yönetimindeki 07 BBT 686 plakalı otomobil ile Ramazan İşbilir (49) idaresindeki 07 CEJ 971 plakalı otomobile çarptı. TIR'ın çarptıktan sonra sürüklediği otomobilin sürücüsü Ömer Demir, araç içerisinde sıkıştı. Diğer otomobilin sürücüsü Ramazan İşbilir, Canan İşbilir (46) ve Azra İşbilir (11) de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ömer Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulans ile Alanya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin yaptığı temizlik çalışması ve araçların bölgeden çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü. Kazyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
