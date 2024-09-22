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Freni Boşalan Tır Denize Düştü

Freni Boşalan Tır Denize Düştü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan bir tır, Eskihisar Mahallesi'nde arabalı vapur iskelesinde denize düştü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan olmadı, deniz kirliliğini önlemek için önlemler alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan tırın denize düşmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Eskihisar Mahallesi'nde bulunan arabalı vapur iskelesinde arızalı durumdaki 34 EM 3127 tır, dorsesinden ayrılması için yapılan çalışma sırasında freni boşalarak denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kaza sonrası araçtan sızan yağ ve mazotun yayılmaması için denize halat bariyer ve emici pedler bırakıldı.

Araç, vinç yardımıyla denizden çıkarılırken ekipler sudan numune aldı.

İş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, tırın dorsesinden ayrılarak hareket etmesi, bir kişinin aracı durdurabilmek için sol arka lastik davlumbazından tutması ve aracın denize düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

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