Franz Sölkner: Siyonizm Yerli Arap-Filistin Halkını Yerinden Etmeyi Amaçlıyor

Güncelleme:
Avusturyalı tarihçi Franz Sölkner, 'Filistin Çatışmasını Anlamak' konferansında Siyonizmin yerli Arap-Filistin halkını yerinden etme hedefini vurguladı. Sölkner, tarihi anlatının boyutlarına ve İsrail ordusunun askerî gücüne dair açıkladıklarını aktardı. Ayrıca, anti-Semitizm sorunlarının Filistin'e ihraç edildiğini belirtti.

Avusturyalı tarihçi Franz Sölkner, siyonizmin başından itibaren yerli Arap- Filistin halkını yerinden etmeye odaklandığını belirterek "Ben her zaman İsrail ordusunun büyük ölçüde acımasız bir asker gücü olduğunu söylüyorum." dedi.

Avusturya Filistin Topluluğu tarafından "Filistin Çatışmasını Anlamak" başlıklı konferans düzenlendi.

Avusturyalı tarihçi Sölkner, burada yaptığı sunumda, Avrupa'nın antisemitizm sorununu Filistin'e "ihraç etmesi", İsrail'in kuruluş süreci ve "Filistin anlatısının bastırılması" konularını ele aldı.

Sölkner, 19. yüzyılın ortalarından itibaren ve sömürgecilik geleneğinin bir parçası olarak Avrupa'nın "antisemitizm sorunlarını" Filistin'e ihraç ettiğini belirti.

Siyonizmin başından beri yerli Arap-Filistin halkını yerinden etmeye odaklandığının altını çizen Sölkner, Holokost'tan sonra "sayısız efsanelerle" dolu tarih anlatısı dünya genelinde kabul ettirilerek, on yıllar boyunca Filistin'in anlatısının tamamen gölgede bırakıldığını dile getirdi.

Sölkner, "Ben her zaman İsrail ordusunun büyük ölçüde acımasız bir asker gücü olduğunu söylüyorum." ifadesini kullandı.

"Hamas'ın 7 Ekim 2023'te bebekleri öldürdüğü" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, ABD ve İsrail basını aracılığıyla yayıldığını aktaran Sölkner, böyle bir şeyin yaşanmadığının daha sonra ortaya çıktığını hatırlattı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
