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Fransız yazar Neige Sinno, Goncourt Akademisi'nin Türkiye seçimini kazandı

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Fransa'daki Goncourt Akademisi'nin Türkiye seçimini belirlemek üzere davet ettiği jüri, Fransız yazar Neige Sinno'yu 'Triste Tigre' adlı romanıyla ödüle layık gördü. Sinno'nun kitabı Türkçe'ye çevrilecek.

Fransa'daki Goncourt Akademisi'nin kendi adıyla verdiği edebiyat ödülünün Türkiye seçimini belirlemek üzere davet ettiği jüri, "Triste Tigre" adlı romanıyla Fransız yazar Neige Sinno'yu ödüle layık gördü.

Fransa'daki Goncourt Akademisi, her yıl bir yazara Edebiyat Ödülü veriyor. Bunun yanı sıra çeşitli ülkelerde de jüriler kendi ülkelerinin Goncourt seçimlerini yapıyor.

Akademi, Türkiye Fransız Kültür Merkezinin girişimiyle Türkiye'yi de bu seçimi yapacak ülkeler arasına aldı.

Bu kapsamda, Türkiye'deki üniversitelerin Fransızca bölümlerinden akademisyenlerin yer aldığı jüri, 4 ay boyunca, akademinin oluşturduğu listedeki eserleri okudu ve değerlendirdi.

Türkiye'nin seçimi Neige Sinno oldu

Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Mathias Enard, Türkiye jürisinin başkanlığını yaptı.

Türkiye'deki jürinin seçimi de yazar Mathias Enard tarafından duyuruldu.

Enard, "Çok büyük bir onurla başkanlık ettiğim Türkiye'nin Goncourt jürisinin seçimini ilan etmekten gurur duyuyorum. Neige Sinno, Triste Tigre adlı romanıyla Türkiye'nin Goncourt seçimini kazanmıştır. Neige Sinno'ya tebriklerimizi iletiyoruz. Çok hassas bir konu olan ensestin, bu derece dengeli ve özenli bir şekilde anlatılması bizi çok etkiledi. Dilin bütün katmanlarının kullanılması kararda çok etkili oldu." dedi.

Sinno'nun kitabı, Türkiye Fransız Kültür Merkezinin girişimiyle Türkçe'ye çevrilecek.

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Kaynak: AA / Güncel

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