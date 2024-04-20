Fransız yazar Mathias Enard İstanbul Film Festivali'nde konuştu

Fransız yazar Mathias Enard, İKSV ( İstanbul Kültür Sanat Vakfı) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali "Köprüde Buluşmalar" etkinliğine katıldı.

Elif Refiğ'in moderatörlüğünde Minoa Pera'da gerçekleştirilen söyleşi etkinliğinde, sinema ve edebiyat ilişkisi üzerine konuşuldu.

Enard, daha önce defalarca İstanbul'a gelip gittiğini, İstanbul'un değişimine şahit olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Birçok kez İstanbul'da bulundum 1990'lı yıllardan bu yana çeşitli değişikliklere şahit oldum. Araç popülasyonu günümüzdeki kadar değildi. Şu an İstanbul için dünya şehri diyebiliriz. İstanbul, ekonomi, ticaret ve turizm açısından bir buluşma noktası. Suriye ve İran'da yaşarken Türkiye'yi ziyaret ediyordum. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni iyi biliyorum. Hatay'da deprem olduğunda şaşkına döndüm ve çok üzüldüm."

İstanbul'daki kültüre de yıllar içinde hakim olduğunu belirten Fransız yazar, Türk filmleri konusunda tavsiyeler istediğini, Türk filmleri hakkında daha çok bilgi edinmek istediğini de sözlerine ekledi.

Mathias Enard hakkında

Fransa'da 1972'de doğan yazar, Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Ulusal Enstitüsü'nde Arapça ve Farsça eğitimi aldı.

Enard, Orta Doğu'ya uzun yıllar süren seyahatler yaptı. İlk romanını "La Perfection"ı 2003'te, ikinci romanı "Zone"u ise 2008'de kaleme alan yazar, 2010'da yazdığı "Savaşları, Kralları ve Filleri Anlat Onlara" isimli romanında ise Haliç üzerine bir köprü yaptırmak isteyen II. Bayezid'in davetini kabul ederek, Konstantinopolis'e gelen Michelangelo'nun bu şehirde yaşadıklarına yer verdi.

Fransız yazar, 2015'te yayımlanan "Boussole" adlı romanıyla Fransa'nın en prestijli edebiyat ödüllerinden olan Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu.