Fransız vekil Cathala, liselilere polis müdahalesi sonrası Nunez'in istifasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fransız milletvekili Gabrielle Cathala, polisin eylem yapan liselilere yönelik müdahalesi nedeniyle İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in istifa etmesini talep etti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Cathala, Paris'teki Ulusal Meclis Genel Kurulunda dün akşam söz aldı.

Cathala, o sırada kurulda bulunan Nunez'e hitap ederek, ondan önce İçişleri Bakanı olarak görev yapan Gerald Darmanin'in 2024'te çiftçi eylemleri sırasında "acıya polis göndererek yanıt verilemeyeceğini" söylediğini hatırlattı.

Bu cümlenin çocuklar için uygulanmadığını kaydeden Cathala, lise eylemleri sırasında sakat bırakılan, gözünü kaybeden ve çenesi kırılan öğrencilerden bahsetti.

Cathala, Nunez'in eylemlerde yaşananlarla ilgili 10 soruşturma başlatıldığını duyurduğunu anımsatarak, "Bizim meselemiz bu çocukların hayatları mahvolduktan sonra soruşturma açılması değil, bizim meselemiz bu şiddeti önlemek." dedi.

Ülkedeki polis teşkilatının doktrininin değişmesi gerektiğini kaydeden Cathala, polisin gerginliği azaltmaya yönelik bir doktrin uygulaması beklentisini dile getirdi.

Cathala, eylemler kapsamında sivil polislerin cam kırdığı ve çocuklara savunma amaçlı farklı kapsüller fırlattığı anlara ait görüntülerin olduğunu belirterek, "Bu tamamen yasak." diye konuştu.

Fransız vekil, "Sayın Bakan istifa etmeniz gerekiyor, artık burada yapacak bir şeyiniz kalmadı." ifadesini kullandı.

Cathala, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Meclis Genel Kurulunda söz aldığı o anlara ait görüntüleri, "Liselilere yönelik polis baskısı: Laurent Nunez istifa etmeli" yazısıyla paylaştı.

Bu arada, lise eylemlerinde polisin sakatlayıcı silahları kullanmasına yasak getirilmesi çağrısıyla Ulusal Meclisin sitesinden dün imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya şu ana kadar 10 binden fazla kişi destek verdi.

Nunez, 2 Ekim'de konuk olduğu TF1 kanalında yaptığı açıklamada, lise eylemleri kapsamında kolluk kuvvetlerine itidalli davranma talimatı vermediğini söylemişti.

İçişleri Bakanı'nın bu sözleri muhalefetin tepkisine neden olmuştu.

Kaynak: AA