Fransız solculardan hükümete NATO'dan ayrılması çağrısı

Fransız solcular, ABD'nin "dünya barışını tehdit eden politikalarını" gerekçe göstererek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a NATO'dan ayrılması çağrısı yaptı.

Fransa Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı ve solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Clemence Guette, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını eleştirdi.

Guette, Trump ABD'sinin "Grönland'a askeri müdahale tehdidi, Fransa'ya karşı yürüttüğü ticaret savaşı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırması ve Venezuela petrolüne el koyması, Filistin'deki soykırıma askeri ve diplomatik destek vermesi, Avrupa'da aşırı sağcıların lehine seçimlere müdahalesi" ile dünya barışı için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Bu bağlamda Ulusal Meclis'e Fransa'nın planlı şekilde NATO'dan ayrılmasına ilişkin önerge sunduğunu dile getiren Guette, 1966'da dönemin Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün bu ittifaktan ayrılma kararı aldığını hatırlattı.

O dönem de Gaulle'ün "Fransa'nın ABD'nin askeri maceralarına sürüklenmesini reddettiği" için bu kararı aldığını savunan Guette, daha sonra 2009'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile ittifakın askeri kanadına dönüş yapıldığını dile getirdi.

Guette, Fransa'nın "stratejik özerklik yolunu" tercih etmesi gerektiğini ve bunun "Fransa'nın egemenlik meselesi" olduğunu vurgulayarak, Macron'un "Trump'a boyun eğişlerinden kurtulması gerektiğini" söyledi.