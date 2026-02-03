Fransız solcular, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına hükümetin tepkisizliğini eleştirdi

Fransız solcular, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesine ve bu durum karşısında hükümetin sessizliğine tepki gösterdi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Sözcüsü Mathilde Panot, düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Filistin topraklarında ve Gazze'de yaşanan duruma dikkati çekti.

Panot, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in saldırılarına devam ettiğini ve son günlerde 30'dan fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği "en ölümcül saldırılarını" gerçekleştirdiğini dile getirdi.

İsrail'in Lübnan'da da saldırılarına hız kesmeden devam ettiğini aktaran Panot, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'teki yerleşkesinin de İsrail güçlerince yıkıldığını hatırlattı.

Panot, Hamas'ın Gazze'deki esirleri serbest bıraktığı halde İsrail'in saldırılarını sürdürmesini eleştirerek, Gazze'de 56 binden fazla çocuğun yetim, 21 binden fazla çocuğun ise sakat kaldığını vurguladı.

Panot, "2 yıldan fazla süredir devam eden soykırımın ardından İsrail'e karşı hala hiçbir yaptırım uygulanmaması skandal ve kabul edilemez." diyerek, hükümetin sessizliğine tepki gösterdi.

İsrail güçleri, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor ve yardım girişlerini engelliyor.