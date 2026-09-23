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Fransız polisleri Paris'te Ulusal Meclis önünde maaş artışı için gösteri yaptı

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Fransa'da polis memurları, maaş artışı ve iş koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Paris'teki Ulusal Meclis önünde gösteri düzenledi. Alliance Police Nationale sendikasının çağrısıyla yapılan gösteri, 2027 bütçe görüşmelerine yaklaşık 20 gün kala gerçekleşti.

Fransa'da polisler maaşlarının artırılması ve iş koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başkent Paris'teki Ulusal Meclisin önünde gösteri düzenledi.

Fransız polis sendikası Alliance Police Nationale'in (Ulusal Polis İttifakı) çağrısıyla polis memurları, 2027 bütçe görüşmelerinin başlamasına yaklaşık 20 gün kala Paris'te meclisin önünde bir araya geldi.

Ellerinde sendikalarına ait bayraklar taşıyan mavi yelekli göstericiler, gelecek yılki bütçe kapsamında polis maaşlarının artırılması çağrısında bulundu.

"Polisler öfkeli" sloganları atan göstericiler, ayrıca polis teşkilatının imkanlarının artırılmasını??????? ve polis memurlarının iş koşullarının iyileştirilmesini istedi.

Fransız polisler, geçen hafta da aynı taleplerle başkentin ünlü Şanzelize Caddesi'nde gösteri düzenlemişti.

Kaynak: AA
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