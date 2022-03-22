Fransız Polinezyası'na gemiyle gelen kişinin valizlerinde 21 kilo uyuşturucu bulundu

ABD'den Fransız Polinezyası'na gemiyle gelen kişinin çanta ve valizlerinde 21 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Fransız Polinezyası polisi, Raiatea Adası'ndaki Uturoa Limanı'na demirleyen MS Zuiderdam adlı kruvaziyerde seyahat eden 27 yaşındaki Tahitili bir yolcunun çanta ve valizlerinde arama yaptı.

Polis, ismi açıklanmayan yolcunun çantasında önce 4, daha sonra kaldığı kabinde yaptığı aramada valizlerinde 17 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere başkent Papeete'ye nakledilen yolcu, suçlu bulunması durumunda ülke yasalarına göre on yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.