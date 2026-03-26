Fransa'da öğrenci dernekleri, İsrail'deki üniversitelerle işbirliği yapan kurumlara karşı yargı yoluna gitti

Fransa'da çok sayıda öğrenci derneği, İsrail'deki üniversitelerle işbirliği yapan Fransız kurumlarına karşı yargıya başvurdu.

France Info'nun haberine göre, Fransız öğrenci derneklerince yayımlanan ortak bildiride, "uluslararası hukuk ihlallerine suç ortaklığı eden İsrailli akademik kuruluşlar" ile anlaşmalı olan 8 Fransız üniversitesi, Fransa Dışişleri Bakanlığı ile Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığına tepki gösterildi.

Fransız kurumlarından bu anlaşmalara son vermesini talep eden öğrenci dernekleri, yargı yoluna gittiklerini duyurdu.

Öğrenci dernekleri, üniversitelerin "dünya genelinde şiddetin tırmandığı bir ortamda ahlaki açıdan örnek olma ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlılıklarını gösterme sorumluluklarının bulunduğunu" vurguladı.