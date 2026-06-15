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Fransa, Kalinalar ve Aravaklar'a ait naaşları Fransız Guyanası'na iade edecek

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Fransız Parlamentosu, Paris'teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde bulunan Kalinalar ve Aravaklar'a ait 6 naaşın, 130 yılı aşkın süre sonra defnedilmek üzere Fransız Guyanası'na iadesini öngören tasarıyı oybirliğiyle kabul etti. Naaşlar, 19. yüzyıl sonunda 'insanat bahçesinde sergilenmek' üzere getirilmişti.

Fransız Parlamentosu, Paris'te bulunan Kalinalar ve Aravaklar'a ait naaşların defnedilmek üzere Fransız Guyanası'na iadesini öngören tasarıyı kabul etti.

Başkent Paris'te Fransız Parlamentosunun alt kanadı olan Ulusal Mecliste, Kalinalar ve Aravaklar'a ait naaşların Fransız Guyanası'na iade edilmesinin önünü açan tasarı ele alındı.

Meclis Genel Kurulunda yapılan oylamada, tasarı oybirliğiyle kabul edildi. Tasarı, parlamentonun üst kanadını oluşturan senatoda geçen ay kabul edilmişti.

Senato ve meclisin aynı metinde anlaşmasıyla birlikte, tasarı bugünkü oylamayla parlamento tarafından onaylanmış oldu.

Tasarıyla birlikte, Paris'te Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde bulunan Kalinalar ve Aravaklar'a ait iskeletlerden oluşan 6 naaş, 130 yılı aşkın bir sürenin ardından defnedilmek üzere Fransız Guyanası'na iade edilecek.

Yasa tasarısı ayrıca, Aravaklar'ın naaşları üzerinden yapılan 8 kalıbın da iade edilmesini öngörüyor.

Bu naaşlar, Paris'te 19. yüzyılın sonunda "insanat bahçesinde sergilenmek üzere" Amerika'dan Fransa'ya getirilen Kalinalar ve Aravaklar'a ait.

Fransa'ya getirilen Kalinalar ve Aravaklar, burada kaldıkları kötü koşullar nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Söz konusu iki halk, Amerika kıtasının yerli halkları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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