Haberler

Fransız itfaiyecilerden imkan talebiyle Paris'te gösteri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da itfaiye erleri, daha fazla imkan ve personel talep ederek 29 Eylül'de Paris'te gösteri yapacaklarını açıkladı. Gironde'daki yangınlarda yaşanan eksiklikler ve artan orman yangını riski protestonun gerekçesi olarak gösterildi.

Fransa'da görevlerini yerine getirebilmek için daha fazla imkan talep eden itfaiye erleri, 29 Eylül'de başkent Paris'te gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

Fransa'daki görevlerini yerine getirmek için daha fazla imkan talep eden itfaiye sendikaları temsilcileri, İçişleri Bakanı Laurent Nunez ile Paris'te görüştü.

Görüşme sonrası sendikaların sözcüsü Xavier Boy, İçişleri Bakanlığının önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nunez'in üzerine düşen görevi yapmadığını savundu.

Boy, taleplerine somut yanıtlar alamadıklarını belirterek, itfaiyecilerin çalıştığı sivil güvenlik alanına ilişkin Meclise gelecek yeni yasa tasarısının içeriği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadığını aktardı.

Yaklaşık 42 bin hektar alanın küle döndüğü Gironde vilayetindeki orman yangını sırasında personel, kamyon ve yangın söndürme aracı eksikliği yaşandığını vurgulayan Boy, söz konusu yangınla ilgili yerel makamların yeterince öngörüde bulunmadığını dile getirdi.

Boy, eskiden Fransa'daki orman yangınlarının ülkenin güney kısmında gerçekleştiğine ancak durumun zamanla değiştiğine işaret ederek, dün ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetinde orman yangını başladığını hatırlattı.

Boy, itfaiye erlerinin 29 Eylül'de başkent Paris'te gösteri düzenleyeceklerini bildirdi.

İtfaiye erleri, daha fazla imkan ve ek personel alımı talebiyle bugün ülke genelinde greve gitti.

Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiye eri bulunuyor

Aşırı sıcakların yangınları olumsuz etkilediği Fransa'da bu yıl orman yangınları nedeniyle 117 bin hektarlık alan küle dönmüştü.

Yangınlara müdahale eden itfaiye erlerinden 4'ü hayatını kaybederken, 230'dan fazlası ise yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiye eri bulunuyor. Söz konusu itfaiyecilerin yüzde 17'si profesyonel olarak bu mesleği yaparken, yüzde 5'i askerlerden oluşuyor.

İtfaiye erlerinin yüzde 78'i ise farklı mesleklerde çalışan "gönüllü itfaiyeciler" kategorisine giriyor.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyeti ile görüştü! İşte masadaki konular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Başkent'te korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Yıldız ismin beş eskortla yakalandığı görüntüler yeniden gündemde
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu

Savaşın ateşi yeniden harlandı! İki tarafta da bilanço ağır
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var