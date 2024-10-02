Fransız David Zappone Müslüman Oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Fransa uyruklu bir kişi Müslüman oldu.

İslamiyet'i araştırıp Müslüman olmaya karar verdiği belirtilen Fransa vatandaşı David Zappone, Karasu'da İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi'yi ziyaret etti, burada düzenlenen ihtida töreniyle kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu, "Davud" ismini aldı.

Müftü Çelebi, Zappone'ye ihtida belgesi verdi, Fransızca Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye etti.