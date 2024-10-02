Fransız David Zappone Müslüman Oldu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Fransa vatandaşı David Zappone, İslamiyet'i araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar vererek 'Davud' ismini aldı. İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi tarafından düzenlenen ihtida töreninde kelime-i şehadet getirdi ve ihtida belgesi ile Fransızca Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde Fransa uyruklu bir kişi Müslüman oldu.
İslamiyet'i araştırıp Müslüman olmaya karar verdiği belirtilen Fransa vatandaşı David Zappone, Karasu'da İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi'yi ziyaret etti, burada düzenlenen ihtida töreniyle kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu, "Davud" ismini aldı.
Müftü Çelebi, Zappone'ye ihtida belgesi verdi, Fransızca Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye etti.