Fransız, biri engelli iki kuzenin motosiklet yolculuğunun 8'inci durağı Kuşadası oldu - Haberler

FRANSA'dan sepetli motosikletle yola çıkan bedensel engelli François Pons (30) ile kuzeni Marc Bouzik'in (31) 20 bin kilometrelik yolculuklarının 8'inci durağı, Aydın'ın Kuşadası ilçesi oldu. Kuzenler, engellilerle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla çıktıkları yolculuklarını temmuz ayı başında Rusya'da tamamlamayı hedefliyor.

Fransa'da yaşayan François Pons, 5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Pons, satış mağazalarında eğitmen olan kuzeni Marc Bouzik'in önerisiyle 3 Mayıs'ta Fransa'nın Loire-Atlantique kentinde bulunan bir komün olan Saint Nazaire'den sepetli motosikletle yola çıktı. 2 kuzen temmuz ayında Rusya'nın Uzak Doğu'daki liman kenti Vladivostok'ta son bulacak 20 bin kilometrelik yolculuklarının 8'inci durağında Aydın'ın Kuşadası ilçesine ulaştı. Fransa, İsviçre, İtalya, Slovakya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk'u geçerek Türkiye'ye gelen Uluslararası Motosiklet Kulübü BZK üyesi olan kuzenler, Kuşadası'nda aynı derneğin üyesi olan Nusret Baykara ve bir grup arkadaşı tarafından ilçe girişinde karşılandı. Baykara, engelli de olunsa hayatın devam ettiğine dikkat çekmek için yolcuğa çıkan kuzenleri evinde misafir etti.

Kuzenler yolculuk boyunca dağ yollarını tercih ederek, İran, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan güzergahlarıyla Rusya'ya ulaşmayı hedefliyor.