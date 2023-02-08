Fransız arama kurtarma ekibi Osmaniye'deki çalışmalara destek oluyor Güncel Haberler Fransa'dan gelen arama kurtarma ekibi, Osmaniye'de bir sitenin enkazındaki çalışmalara katılıyor. Fransa'dan gelen arama kurtarma ekibi, Osmaniye'de bir sitenin enkazındaki çalışmalara katılıyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AFAD koordinesinde bölgede çalışma yapan ekiplere Fransızlar da destek oluyor. Osmaniye'ye gelen 9 kişilik Fransız ekip, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Metin Tamer Sitesi enkazında görev alıyor. Fransız ekip, enkaz altında kalanları kurtarmak için arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarını sürdürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu Kahramanmaraş Osmaniye Fransa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fransız arama kurtarma ekibi Osmaniye'deki çalışmalara destek oluyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.