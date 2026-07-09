Haberler

Fransa, Polonya ile egemen Avrupa inşasını sürdüreceğini bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, ABD-Çin rekabeti ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sarstığı uluslararası sistemde Polonya ile birlikte stratejik olarak özerk ve egemen bir Avrupa inşasını sürdüreceklerini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD-Çin rekabeti ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sarstığı uluslararası sistemde Polonya ile birlikte stratejik olarak özerk ve egemen Avrupa inşasını sürdüreceklerini belirtti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Polonya'da olan Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Polonya Diplomatik Misyon Şefleri Konferansı'nda konuştu.

Barrot, Polonya ile Fransa'nın kaderinin birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve iki ülkenin bugüne kadar birbirleri ile hiç savaşmadığını söyledi.

Fransızların ve Polonyalıların bugüne kadar hep aynı saflarda yer aldığını dile getiren Barrot, bu tarihi yakınlığın 2025'te iki ülke arasında imzalanan Nancy Anlaşması ile pekiştiğini kaydetti.

Barrot, bu anlaşmanın amacının "daha güvenli, daha egemen, daha demokratik ve daha birlik içinde bir Avrupa inşa etmek" olduğunu ifade etti.

Uluslararası sistemin giderek Çin-ABD rekabeti etrafında şekillendiğine değinen Barrot, bu rekabetin siyaset biliminde yükselen gücün mevcut gücün yerini alma tehdidi sonucunda çatışma ve savaş riski doğurması olarak açıklanan Thucydides Tuzağına yol açabileceğini söyledi.

Bu durumun daha istikrarsız bir dünya anlamına geleceğini aktaran Barrot, ABD'nin Venezuela'daki hukuk ihlallerine, İran-ABD savaşının yarattığı Hürmüz Boğazı çıkmazına ve iki büyük güç arasındaki yapay zeka temelli silahlanma yarışına dikkati çekti.

Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Barrot, Rusya'nın siber saldırılar, sabotajlar ve hava sahası ihlalleriyle Avrupa için açık bir güvenlik sorunu yarattığını vurguladı.

ABD-Çin rekabeti ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle uluslararası sistemde yaşanan sarsılmalar karşısında "Bu felaketten nasıl çıkacağız?" diye soran Barrot, bu sorunun cevabının stratejik olarak egemen Avrupa inşasında yattığını belirtti.

Barrot Fransa'nın güvenlik konusunda attığı adımlara değinerek, son 10 yılda ülkesinin savunma bütçesini iki katına çıkardığını dile getirdi.

Ayrıca Barrot, savunmanın yanı sıra Avrupa kıtasının ortak pazarını derinleştirmesi, refahını artırması ve demokrasilerini güçlendirmesi gerektiğinin altını çizerek, Polonya ile birlikte güçlü ve egemen Avrupa'nın inşasını sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Fikstür çekildi! Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Turizm merkezinde facia! Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber

Şişme bot rıhtıma çarparak patladı! 20 yaşındaki gençten acı haber
Berke Özer'in ardından bir Türk yıldız daha Lille'de

Berke Özer'in ardından bir Türk yıldız daha 2030'a kadar Lille'de
Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be

Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be
Elini uzattı ancak karşılık alamadı! Kura çekimine damga vuran anlar

Kura çekimine damga vuran anlar! Elini uzattı ancak karşılık alamadı

Arkadaş kavgası can aldı! 19 yaşındaki gencin acı sonu

Arkadaş kavgası can aldı! 19 yaşındaki gencin acı sonu
Eşini 15 parçaya ayıran kadının 'Nasıl kestin' yanıtı salonu buz kestirdi

Eşini 15'e bölen kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi