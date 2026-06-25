Fransa ve İtalya'dan Venezuela'ya Deprem Dayanışması

Fransa ile İtalya, 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği Venezuela'ya destek ve dayanışma mesajı verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkeyi vuran depremin ardından düşüncelerimiz ve desteğimiz Venezuela halkıyla. Mağdurlarla, onların yakınlarıyla ve sahada seferber olanlarla tam dayanışma içindeyim." ifadesini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Venezuela'daki depremlerle ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela'yı etkileyen şiddetli depremin sonuçlarını derin bir endişeyle takip eden hükümet adına, Venezuela yetkililerine ve halkına en derin dayanışmamı ve yakınlığımı belirtiyorum. Başbakanlık, vatandaşlarımıza insani yardım ve destek sağlamak için her türlü kanalı derhal harekete geçirmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve Sivil Savunma Birimi ile sürekli iletişim halindedir." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de bakanlık kriz biriminin devrede olduğunu ve depremlerden etkilenen İtalyan olup olmadığını teyit etmeye çalıştıklarını bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremlerin meydana geldiğini açıklamış, depremlerin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de ülkeyi vuran iki büyük depremde ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.