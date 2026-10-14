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Fransa Ulusal Meclisi, cinsel saldırı tasarısını oy birliğiyle kabul etti

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Fransa Ulusal Meclisi, cinsel istismar ve saldırılarla mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan 110'dan fazla maddelik tasarıyı oy birliğiyle kabul etti. Tasarı, özel polis birimleri ve kadın çalışanlara 10 gün izin gibi düzenlemeler içeriyor; şimdi Senato'da görüşülecek.

Fransa'da Ulusal Meclis, cinsel istismar ve saldırılara karşı mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan yasa tasarısını onayladı.

Başkent Paris'teki Ulusal Meclis Genel Kurulunda cinsel saldırılara karşı mücadeleye yönelik tasarı görüşüldü.

Tasarı, Kurul'da yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Cinsel istismar ve saldırılara karşı mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan tasarı, 110'dan fazla maddeden oluşuyor.

Tasarı, cinsel saldırı ve istismar vakalarında, polisin 1 yıl içinde mağdurların ve şüphelilerin ifadelerini almasını, kanıtları saklamasını ve başka mağdurlar olup olmadığını araştırmasını zorunlu kılmayı hedefliyor.

Cinsel saldırı ve aile içi şiddet vakalarıyla ilgilenecek özel polis birimleri kurulmasını amaçlayan tasarı, her mahkemede bu vakalara bakan 2 hakim ve 1 savcının bulunmasını zorunlu kılmayı kapsıyor.

Tasarı, cinsel saldırı ve cinsiyetçi davranışlara maruz kalan kadın çalışanlara 10 günlük özel izin verilmesini öngörüyor.

Yasa tasarısı, cinsel istismara maruz kalan çocukların tespit edilmesi için tüm öğrencilerle anaokulundan lise son sınıfa kadar her yıl görüşmeler düzenlenmesini zorunlu kılmayı amaçlıyor.

Tasarı, bundan sonra Parlamentonun üst kanadını oluşturan Senato'da görüşülecek.

Fransa'da bir tasarının Parlamentodan geçmesi için Meclis ve Senatonun aynı metin üzerinde anlaşması gerekiyor.

Kaynak: AA
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