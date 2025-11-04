Haberler

Fransa, TikTok'a Reşit Olmayanların İntihara Sürüklendiği Şüphesiyle Soruşturma Başlattı

Güncelleme:
Fransa'da, TikTok'un algoritmalarının reşit olmayan gençleri intihara sürükleyebileceği suçlamasıyla ön soruşturma açıldı. Paris Savcılığı, Sosyalist Parti milletvekili Arthur Delaporte'un uyarısıyla harekete geçti.

Fransa'da algoritmasının reşit olmayanları intihara sürüklediği şüphesiyle sosyal medya platformu TikTok'a karşı ön soruşturma açıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Savcılığı, Parlamentodaki TikTok Soruşturma Komisyonuna başkanlık eden Sosyalist Parti (PS) milletvekili Arthur Delaporte'un uyarısı üzerine harekete geçti.

TikTok'un, çocuklar ve gençler üzerindeki olası olumsuz etkisine odaklanan Paris Savcılığı, "algoritmasının reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle sosyal medya platformu hakkında ön soruşturma açtığını duyurdu.

Milletvekili Delaporte, sosyal medya platformlarının 15 yaş altı gençlere yasaklanması gerektiğini belirterek, TikTok'un gençler üzerindeki psikolojik etkileri konusunda uyarmıştı.

500
