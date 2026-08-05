Fransa Tarihinin En Sıcak Temmuz Ayını Yaşadı

PARİS, 5 Ağustos (Xinhua) -- Fransa, temmuz ayında sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1900 yılından bu yana en sıcak ayını yaşadı.

Fransa'nın ulusal meteoroloji servisi Meteo-France salı günü yaptığı açıklamada, temmuzda ülke genelinde 24,9 santigrat derece kaydedilen aylık sıcaklık ortalamasının, Ağustos 2003'teki 24,8 ve Temmuz 2006'daki 24,4 derecelik önceki rekorları geride bıraktığını belirtti.

Rekor sıcaklıklar, şiddetli kuraklığı da beraberinde getirdi. Meteo-France, temmuz ayında ülke genelindeki yağışların mevsim normallerinin yaklaşık yüzde 70 altında kaldığını bildirdi. Meteoroloji servisi ayrıca, Temmuz 2026'nın ülkenin en güneşli ikinci ve en kurak üçüncü temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Meteo-France'a göre, uzun süreli sıcaklıklar, kuraklık ve rüzgarlı hava koşulları, temmuz ayı boyunca orman yangını riskinin yüksek veya çok yüksek seviyelerde seyretmesine neden oldu. Ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetinde çıkan büyük orman yangını, ilk belirlemelere göre yaklaşık 42.000 hektarlık alanı kül etti ve 220.000'den fazla kişinin tahliyesine yol açtı.

Kaynak: Xinhua