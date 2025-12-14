Haberler

Fransa, Tayland-Kamboçya sınırında artan çatışmalardan endişe duyuyor

Fransa, Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmaların tırmanması nedeniyle derin endişe duyduğunu belirterek, barışçıl diyalog çağrısı yaptı. Malezya'nın liderliğindeki ASEAN'ın çabaları memnuniyetle karşılandı.

Fransa, Tayland- Kamboçya sınırında çatışmaların tırmanmasından "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından, Tayland- Kamboçya sınırında yeniden başlayan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Malezya başkanlığındaki Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Kamboçya ve Tayland arasında "barışçıl diyaloğun yeniden sağlanması" için gösterdiği çabaların memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Kamboçya-Tayland sınırındaki çatışmaların tırmanmasından derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, Fransa'nın da Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in çatışmaya son verilmesi ve bir an önce ateşkesin yürürlüğe girmesi yönündeki çağrısını desteklediği ifade edildi.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da birbiriyle 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, 8 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tutmuştu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken, son çatışmalarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.

Kamboçya, son günlerdeki çatışmaların ardından güvenlik gerekçeleriyle ülkeyle sınırından tüm giriş ve çıkışları askıya aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
