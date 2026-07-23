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İran basını: Fransa, Tahran Büyükelçiliğindeki diplomatlarını tahliye etti

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Fransa, artan güvenlik endişeleri nedeniyle Tahran Büyükelçiliğindeki diplomatik personelini tahliye etti. İran basını, İngiltere'nin de büyükelçiliğini kapattığını hatırlatarak gelişmeyi duyurdu. Konuya ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Fransa'nın, son dönemde artan güvenlik endişeleri nedeniyle Tahran Büyükelçiliğinde görevli diplomatik personeli tahliye ettiği bildirildi.

İran'ın Fars Haber Ajansına göre, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği, son dönemde yaşanan gerilimler nedeniyle boşaltıldı.

Daha önce İngiltere'nin de Tahran Büyükelçiliğini kapattığına ilişkin haberlerin yayımlandığı hatırlatılarak, Fransa'nın da güvenlik gerekçesiyle diplomatik personelini ülkeden çektiği öne sürüldü.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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