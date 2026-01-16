Haberler

Fransa hükümetinden Sırbistan'ın AB'ye katılım sürecine destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin 3. fasıl kümesinin açılmasını desteklediklerini belirtti. Barrot, Avrupa'nın birleşmesi hedefini vurgularken, Sırbistan ve Kosova ilişkilerinin normalleşmesine de önem verdiklerini ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Fransa'nın Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinde 3. fasıl kümesinin açılmasından yana olduğunu belirtti.

Barrot, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir araya geldi. İki ülkenin dışişleri bakanları, burada ortak basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan'ın AB bünyesinde yeri olduğu ve Batı Balkanlar ile ortak bir kaderi paylaştıkları değerlendirmesinde bulunan Barrot, "Avrupa kıtasının birleşmesini istiyoruz." dedi.

Barrot, Fransa'nın Sırbistan'ın AB'ye katılım isteğini desteklemeye devam edeceğini kaydederek, "Fransa, Avrupa Birliği'nin Sırbistan'la müzakerelerinde 3. fasıl kümesinin açılmasından yana." diye konuştu.

"Sırbistan'ın bağımsızlığının ve egemenliğinin temellerini Avrupa bünyesinde güçlendirebileceğini" dile getiren Barrot, Sırbistan ve Kosova ilişkileri hakkında "Fransa, ilişkilerin normalleşmesine son derece bağlı." ifadesini kullandı.

Barrot, her türlü baskıya dayanabilecek ve kendisini koruyabilecek daha güçlü ve demokratik bir Birlik inşa edilmesini istediğini, bunun Batı Balkanlar'ı görmezden gelerek yapılamayacağını belirtti.

Fransız Bakan, ülkesinin Danimarka'ya desteğini ve dayanışmasını ifade ettiğini, Fransa'nın da Danimarka gibi benzer bir durumda olması halinde AB ve NATO'daki müttefiklerine güvenmek istediğini vurguladı.

İran'daki gelişmeler hakkında ise Barrot, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız (Emmanuel Macron) aracılığıyla, göstericilere yönelik devlet eliyle körü körüne uygulanan şiddetin dayanılmaz, tahammül edilemez ve insanlık dışı olduğunun yanı sıra İran'ın modern tarihindeki en şiddetli baskının faillerinin cezasız kalmayacağını hatırlattık."

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Genç kadını bu hale getirdi ama hala serbest
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun